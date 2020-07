Calciomercato. Napoli su Jovic, il Milan pronto a sfidare gli azzurri

Le trattative di calciomercato del Napoli sono orientate all’acquisto di un attaccante: Victor Osimhen obiettivo principale, ma c’è anche Luka Jovic.

Continua ad esserci un cauto ottimismo per Victor Osimhen al Napoli, addirittura questa mattina un giornalista nigeriano scriveva che praticamente il calciatore ha già fatto le visite mediche per la squadra azzurra. Nonostante tutto la fumata bianca non è ancora arrivata, così le voci di mercato sul Napoli alla ricerca di un attaccante non cessano.

Seconodo quanto scrive Sportmediaset l’interesse del Napoli per Luka Jovic del Real Madrid è ancora molto alto. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il club di Aurelio De Laurentiis e il procuratore di Jovic, Fali Ramadani. In quella sede si parlerà anche dell’offerta del Manchester City per Kalidou Koulibaly, ma sarà anche il momento per fare il punto sulla situazione di Jovic. Il talento serbo non ha trovato spazio in Spagna ma è considerato un grandissimo prospetto a fronte dei suoi 22 anni, non è un caso che Florentino Perez lo abbia pagato 60 milioni di euro.

Il Napoli continua ad intessere rapporti con Jovic, anche perché sa che ci sono altre squadre sul calciatore. Il Milan pure è interessato all’attaccante del Madrid. I rossoneri hanno messo nel mirino anche Arek Milik e stanno capendo quale direzione prendere. In ogni caso Milik preferisce di gran lunga vestire la maglia della Juventus, con cui pare abbia già un accordo di massima per la durata del contratto e l’ingaggio. Il problema resta il prezzo del cartellino di Milik, valutato 50 milioni di euro dal Napoli.