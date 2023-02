Napoli, terzo scudetto in arrivo: tifosi in delirio si tassano per la festa. Il sindaco di Milano chiede di vedere una partita degli azzurri

Il terzo scudetto del Napoli: i tifosi si organizzano per la grande festa, collette per vestire d’azzurro tutta la città.

La città di Napoli è pervasa dalla febbre dello scudetto del Napoli, con i tifosi che si organizzano per raccogliere fondi e preparare la festa. In piazza Mercato, i residenti si tassano di dieci euro a testa per colorare interamente d’azzurro del loro quartiere, ai Quartieri Spagnoli spunta un poster in omaggio a Massimo Troisi. I tifosi si stanno già organizzando per l’ultima partita di campionato, un grande vento si terrà a Piazza del Plebiscito. tutto è pronto per vestire la città d’azzurro.

Napoli, la festa per il terzo scudetto

L’aria di festa è palpabile in tutta la città, con i turisti del calcio che si preparano per il terzo scudetto del Napoli. “I want you” dice il volto di Spalletti che punta l’indice come zio Sam su una bandiera mossa dal vento in piazza Carità, mentre la folla invade Largo Maradona. In occasione del compleanno di Massimo Troisi, il largo dedicato a Diego Maradona gioca con il numero 3, con un poster che recita “Scusate il ritardo, ricominciamo da 3” con i tre scudetti e le date, incluso quello del 2022/2023. Gruppi di tifosi si organizzano in rete per pianificare l’evento, con la domanda se la grande festa avverrà quando la squadra sarà matematicamente vincitrice o all’ultima giornata di campionato.

Il sindaco di MIlano chiede di vedere una partita degli azzurri

Il Comune sta lavorando a un piano di contenimento per la legittima esplosione di entusiasmo, considerando l’ordine e la sicurezza. In caso di vittoria, si pensa a una festa ufficiale la sera dell’ultima di campionato, il 4 giugno, al Plebiscito. Il Napoli giocherà in casa contro la Sampdoria, con festeggiamenti allo stadio e cerimonia. Si ragiona anche su micro eventi in tutte le municipalità. La febbre Napoli contagia anche volti noti, come il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha chiesto di vedere una partita. Una qualsiasi, vale lo spettacolo.

Napoli è pronta a celebrare il terzo titolo, con i tifosi che si stanno organizzando per una grande festa che coinvolgerà l’intera città.