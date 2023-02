Facebook e Instagram a pagamento: per Iphone costerà di più

Instagram e Facebook a pagamento è l’annuncio di Mark Zuckerberg, riguarderà i profili verificati ma è un primo storico passo.

Il mondo dei social network sta cambiando rapidamente e il business model delle piattaforme sta seguendo questa evoluzione. Da servizi gratuiti che si sostenevano attraverso la pubblicità e la raccolta di dati degli utenti, le piattaforme stanno virando verso un modello a pagamento. L’ultimo a seguire questa tendenza è Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, con il lancio di Meta Verified.

Meta Verified permetterà agli utenti di verificare i propri account attraverso un’identità digitale e di ottenere una protezione contro gli account che cercano di sottrarre l’identità degli utenti. Inoltre, gli utenti avranno un accesso prioritario all’assistenza clienti. Il servizio avrà un costo mensile di 11,99 dollari, che salirà a 14,99 dollari per gli utenti iOS.

Facebook e Instagram a pagamento i profili verificati. Tik Tok ci pensa

Ma perché le piattaforme stanno diventando a pagamento? La risposta è complessa ma si possono individuare alcune tendenze. Innanzitutto, la pesca a strascico dei dati degli utenti non è più possibile a causa delle restrizioni imposte dalle autorità e dalle nuove regole sulla privacy. In secondo luogo, le aziende stanno investendo meno nella pubblicità, soprattutto a causa della recessione economica causata dalla pandemia. Infine, l’uso delle piattaforme social non è più solo un passatempo ma è diventato una professione a tutti gli effetti. Questi sono alcuni dei motivi per cui Facebook e Instagram diventano a pagamento, anche se resterà gratuito ancora per tante persone.

Questa tendenza non è nuova nel mondo dei social network. Nel 2021, Twitter ha introdotto una serie di servizi a pagamento per gli utenti, tra cui Twitter Blue, un servizio premium che permette di accedere a funzionalità esclusive. Anche TikTok, il social network di proprietà cinese, sta esplorando la possibilità di introdurre servizi a pagamento.

In sintesi, il business model delle piattaforme social sta cambiando. Le piattaforme stanno diventando a pagamento per garantire un servizio migliore agli utenti e per sostenere il loro sviluppo. Certo, questo comporterà anche una maggiore attenzione alla qualità dei contenuti e alla protezione della privacy degli utenti. Sarà interessante vedere come evolverà questa tendenza e come gli utenti si adatteranno a questo nuovo modello.