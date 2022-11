Instagram: l’effetto Maestro con Mario Rui – FOTO

Su instagram sbarca l’effetto Maestro con la foto di Mario Rui con la maglia del Napoli a fare da sfondo a qualsiasi foto.

L’effetto è stato creato da GA7 uno dei più noti influencer di instagram che commenta il calcio Napoli. Come personaggio di sfondo c’è Mario Rui, il portoghese che con la sua passione, le sue giocate e la sua abnegazione alla causa è diventato uno dei beniamini della tifoseria azzurra. Mario Rui è stato difeso dalla stragrande maggioranza dei tifosi, anche quando durante il ritiro qualcuno gli aveva consigliato di cambiare aria, perché non lo apprezzava dal punto di vista tecnico.

A Mario Rui viene riconosciuta, invece, una professionalità ineccepibile, anche perché dopo l’infortunio di Ghoulam ha dovuto giocare praticamente sempre, dando sempre il massimo in ogni partita.

Effetto Mario Rui su Instagram di GA7, come attivarlo

Il Napoli in questa stagione ha comprato Olivera. Finalmente l’uruguaiano può far rifiatare il giocatore portoghese, che viene considerato comunque un terzino di prima fascia. Non è un caso che in questa stagione Mario Rui abbia già messo a referto sei assist con la maglia del Napoli, sei pennellate che hanno portato altrettanti gol. Come dimenticare il passaggio per Simeone durante la sfida con il Milan. Ma ad esempio l’arcobaleno del Maestro Mario Rui ha dato anche il via al gol di Kvaratskhelia contro il Sassuolo.

Una notorietà che ha portato Mario Rui a diventare un ‘effetto’ su instagram, attivabile tra le opzioni delle storie del famoso social network. L’effetto è stato creato da Ga7, noto influencer molto seguito dai giovani. Insomma la popolarità di Mario Rui cresce sempre di più, merito del suo impegno e della sua voglia di lottare su ogni pallone che lo rendono uno dei giocatori più amati dai tifosi partenopei.