Dalla Spagna, il Napoli su Cavani

Edinson Cavani al Napoli è una indiscrezione di mercato che arriva dalla Spagna, riportata dai siti specializzati in calciomercato. Secondo i media spagnoli l’interesse del Napoli per il giocatore sarebbe più che reale, tanto che se ne parla con insistenza. Cavani al Napoli è una incredibile suggestione che ritorna ad intervalli regolari, anche quando il Napoli non ha bisogno di attaccanti.

In questo momento, invece, il Napoli deve fare i conti con l’assenza di Victor Osimhen. Il nigeriano sta facendo di tutto per rientrare in anticipo, ma la realtà dei fatti è che seppur dovesse ritornare col Milan, poi sarebbe convocato in Coppa d’Africa. Osimhen potrebbe mancare per tutto il mese di gennaio, lasciando il Napoli con Mertens e Petagna nel momento più caldo del campionato.

Secondo il portale todofichajes il Napoli sta facendo un pensiero a Cavani. L’attaccante uruguaiano pare abbia voglia di ritornare lì dove è esploso, ovvero in maglia azzurra. Cavani è pronto a dire addio al Manchester United, da cui si separa dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo a cui ha dovuto cedere la sua maglia numero 7. Inoltre con il portoghese in campo, in via quasi obbligatoria, Cavani trova molto meno spazio. Per questo motivo l’uruguaiano vuole cambiare squadra già a gennaio. Per il futuro di Cavani si parla con insistenza anche di Real Madrid e Barcellona.