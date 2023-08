Il Napoli è la squadra da battere in Serie A. Ecco perchè. Arriva un messaggio chiaro ai detrattori!

Dopo la vittoria dello scudetto, il Napoli si presenta ai nastri di partenza del campionato come la squadra da battere. Merito del modello De Laurentiis e di una mentalità vincente.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli, che si presenta all’appuntamento con la Serie A da campione d’Italia, ha fatto un grande salto di qualità. Grazie al modello De Laurentiis e a una squadra che gioca con la testa, gli azzurri sono la squadra da battere, aldilà delle dichiarazioni dei soloni del Nord che guardano sempre e solo all’asse Torino-Milano.

Il Napoli è la Squadra da Battere

Lo scudetto del Napoli è stato raccontato pescando a piene mani nell’epica e nel misticismo. Comprensibile, visto che la città aspettava il titolo da 33 anni. Ma la vittoria azzurra ha un’anima moderna, frutto del modello De Laurentiis. È così è stata costruita la rosa dello scudetto, confermando i big nonostante gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly.

Il Modello De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha instaurato un modello basato sulla sostenibilità, la scoperta e la valorizzazione del talento. Questa filosofia ha permesso al club di lavorare sul mercato in modo misurato e lungimirante, costruendo una squadra solida e competitiva.

La Rosa dello Scudetto

L’addio di giocatori chiave come Mertens, Insigne e Koulibaly non ha fermato il Napoli. La scoperta di talenti come Osimhen, Kvaratskhelia e Kim Min-jae, Raspadori e Giovanni Simeone, insieme alla crescita di Rrahmani, Mário Rui, Lobotka, Zielinski, Elmas e Lozano, ha creato una squadra equilibrata e forte.

La Mentalità Vincente

I giocatori del Napoli hanno parlato della loro crescita individuale e collettiva, del lavoro sul campo e dello sviluppo delle abilità. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha sottolineato l’importanza della concentrazione e dell’intensità, definendo la squadra una “macchina perfetta” fino alla fine.

Secondo Giovanni Di Lorenzo, il salto di qualità è arrivato nella testa: “Siamo stati super concentrati, abbiamo capito che era il nostro anno ma senza perdere intensità negli allenamenti e in partita. Siamo stati una macchina perfetta“.

Gli fa eco Alex Meret, finalmente titolare dopo anni da vice: “La continuità mi ha permesso di esprimermi al meglio e di trovare fiducia. Un portiere deve costruire intesa con la difesa, cosa possibile solo giocando”.

La Tattica e l’Identità di Gioco

Il Napoli ha costruito un’identità di gioco basata sulla tecnica e sul possesso palla. Questo stile è stato apprezzato in tutto il mondo e ha contribuito al successo della squadra. Alex Meret, il portiere, ha sottolineato l’importanza del gioco con i piedi, un aspetto fondamentale del calcio moderno.

Il Futuro e la Continuità

L’arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore si inserisce perfettamente nella continuità storica del club. La sua capacità di connettersi con i giocatori e di trasmettere le sue idee tattiche promette un futuro luminoso per il Napoli.

Con un ambiente in cui il calcio può essere facile, divertente e gratificante, il Napoli è ora la squadra da battere. La loro storia è un esempio di come il calcio possa essere giocato con la testa, e come una squadra possa fare il salto di qualità attraverso la crescita, l’innovazione e la dedizione. Il futuro del Napoli è luminoso, e il loro successo è un modello per altri club in Italia e nel mondo.

Niente epica o misticismi. Solo un ambiente dove fare calcio è facile e divertente. Il Napoli merita i favori del pronostico perché ha saputo creare le condizioni per vincere. Ora l’obiettivo è confermarsi, ma con queste premesse tutto è possibile.