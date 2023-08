SKY: “Il mercato del Napoli è chiuso. ADL avrebbe fatto uno sforzo solo per Veiga e Koopmeiners”

Secondo Sky Sport, il Napoli non farà altri acquisti in questi ultimi giorni di calciomercato. I tifosi azzurri si aspettavano movimenti più significativi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sembra aver chiuso il proprio calciomercato estivo con gli addii di Ndombele e Kim e gli arrivi di Cajuste e Natan. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il club azzurro non ha intenzione di fare altri acquisti a meno che non si presentino grandi occasioni last-minute.

Una notizia che delude le aspettative dei tifosi, che dopo la vittoria dello scudetto si auguravano innesti di maggior spessore. In particolare, sembrano definitivamente sfumati due obiettivi di mercato: Teun Koopmeiners e Gabri Veiga.

Per il centrocampista olandese dell’Atalanta e per il centrocampista del Celta Vigo, il Napoli avrebbe fatto un tentativo concreto. Ma sfumati gli obiettivi, la dirigenza azzurra ha deciso di non investire ulteriormente in entrata, ritenendo la rosa già competitiva così com’è.

Una scelta che lascia perplessi molti tifosi, che sui social criticano la proprietà. Dopo lo scudetto e l’addio di Kim, ci si aspettava forse qualche sforzo in più sul mercato.

Ma al momento non sembrano esserci margini per nuovi colpi last-minute. A meno di clamorosi ribaltoni, per il Napoli il calciomercato estivo è da considerarsi chiuso. Con buona pace dei sostenitori azzurri, che confidano comunque nella forza della rosa attuale.