Una frase di Gasperini fa infuriare i tifosi del Napoli

Gasperini ignora il Napoli tra favorite per lo scudetto. La sua dichiarazione ha scatenato polemiche tra i tifosi partenopei.

CALCIO NAPOLI. In conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Atalanta, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha suscitato la rabbia dei tifosi del Napoli con alcune dichiarazioni sulle candidate alla vittoria dello scudetto. Parlando del campionato che sta per cominciare, Gasperini ha snobbato i partenopei freschi campioni d’Italia, citando invece Inter, Juventus e Milan come principali pretendenti al titolo.

“Sarà un torneo molto equilibrato, con diversi club che si sono rinforzati. Penso che big come Inter, Juventus e Milan si siano rafforzate molto” ha dichiarato l’allenatore dell’Atalanta, non menzionando il Napoli nonostante lo scudetto conquistato la scorsa stagione. Una frase che ha scatenato l’ira dei tifosi azzurri, che sui social hanno attaccato Gasperini reputando la sua omissione tutt’altro che casuale.

“Si vede che vincere a Napoli dà fastidio a molti” è uno dei commenti comparsi su Twitter. O ancora: “Gasperini rosica perché l’Atalanta quest’anno faticherà ad arrivare tra le prime 4“. Insomma, per i supporters partenopei le parole di Gasperini suonano come una mancanza di rispetto nei confronti del Napoli campione d’Italia.

Nonostante un calciomercato fin qui sotto tono, la squadra di Garcia viene da molti indicata come la principale candidata allo scudetto. Evidentemente non da Gasperini, che nel fare il punto sulla Serie A ha inspiegabilmente dimenticato di menzionare i partenopei. Una leggerezza che difficilmente verrà perdonata dai tifosi del Napoli, già sul piede di guerra.