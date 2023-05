Gasperini: “Ecco la verità sul Napoli. Lasciatemi dire una cosa”

Gian Piero Gasperini risponde alle voci che circolano sul web che lo vogliono come possibile sostituto di Spalletti alla guida del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il mistero si addensa intorno alla questione del “prossimo allenatore del Napoli“. Tra i nomi emersi come possibili sostituti alla guida dei campioni d’Italia, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è tra i più quotati.

Gasperini e il Napoli: i Rumors di Mercato e la Concentrazione sul Presente

In una recente apparizione all’Accademia dello Sport per la Solidarietà, durante un incontro benefico di tennis, Gasperini ha affrontato le voci insistenti che lo vedono come possibile nuovo tecnico del Napoli. Un flusso incessante di speculazioni che non sembra turbare l’attuale allenatore dell’Atalanta.

“Per fortuna ho pochissimo tempo per leggere sul web, girano troppe cose è anche difficile seguirle“, ha dichiarato Gasperini, suggerendo un atteggiamento distante e concentrato sulla sua attuale situazione. L’allenatore ha preferito mettere l’accento sul suo obiettivo attuale: portare l’Atalanta in Europa.

“La cosa migliore è guardarle poco e avere concentrazione su queste due partite con la sicurezza che l’Atalanta sia in Europa, è storia, siamo ancora dentro a tutte quante le Coppe e questo ci dà grande energia“, ha continuato Gasperini, mostrando una dedizione inossidabile alla sua squadra attuale e alle sue ambizioni immediate.

Riguardo al Napoli, Gasperini ha riconosciuto la forza e l’unicità della stagione del club partenopeo: “È un campionato anomalo, competitivo, a parte il Napoli che ha fatto un campionato a sé”.

Nonostante le incessanti voci e le speculazioni, è evidente che Gasperini rimane concentrato sul presente, sull’Atalanta e sulla sfida per assicurare alla sua squadra un posto in Europa. La questione del suo futuro, sia esso a Napoli o altrove, rimane ancora avvolta nel mistero.