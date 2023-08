Altro che pacco: Natan è fortissimo, arrivano due conferme

Il Napoli sta per acquistare Natan Bernardo de Souza, difensore brasiliano di proprietà del Red Bull Bragantino.

Calciomercato Napoli – La firma di Natan con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, sembra vicinissima, tanto che si parla già di visite mediche fissate.

Natan avrà l’onere di sostituire Kim, giocatore che si è trasferito al Bayern Monaco per 60 milioni di euro e che ha incantato il mondo nella sua unica stagione in azzurro e sta facendo vedere grandi cose anche nel pre campionato con la squadra tedesca.

L’acquisto di Natan da parte del Napoli non è piaciuto molto ad alcuni tifosi. C’è chi addirittura ha detto che il difensore è sempre infortunato e che quindi non andava comprato, chi lo boccia dal punto di vista tecnico e tattico, anche perché ci sarà bisogno di un periodo di adattamento al calcio europeo. C’è chi invece sottolinea che veniva bollato come ‘pacco’ anche Kim quando fu acquistato. Indimenticabili gli striscioni di sfottò che accompagnarono l’arrivo del difensore sudcoreano.

C’è invece chi elogia l’acquisto di Natan da parte del Napoli, lo fa Maurizio Pistocchi che scrive: “Natan 2001 188 centimetri di altezza è la scelta del Napoli per sostituire Kim. Ottima scelta: veloce, tecnico, con personalità nell’uscita, e grande tempismo, era il leader della difesa nel Bragantino. Lo scouting del Napoli, ancora una volta, ha visto bene“.

Anche Carlo Alvino promuove l’arrivo di Natan al Napoli: “È sicuramente una soluzione in pieno stile partenopeo, giocatore giovane che costa poco, ma non è una scommessa. Dietro questo acquisto c’è come sempre tanto lavoro di scouting che viene da lontano. Il Napoli cercava un giocatore con le caratteristiche ha Natan, veloce e potente. Anche se non mi sento di dire che attualmente il Napoli ha fatto il colpo del mercato estivo e che può essere il nuovo Kim, lo dobbiamo vedere sul campo“.