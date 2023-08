Repubblica – De Laurentiis pronto ad un grande annuncio

Il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di contratto di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli.

Notizie Calcio Napoli – L’affare Gabri Veiga è oramai sfumato, cosa che ha provocato grande irritazione nel gruppo azzurro. La società di De Laurentiis aveva in mano il calciatore da inizio agosto, ma non è mai riuscita a chiudere la trattativa, per problematiche varie. L’inserimento dell’Al-Ahli ha solo peggiorato la situazione, fino ad arrivare alla beffa per il Napoli.

Osimhen: rinnovo Napoli, De Laurentiis pronto all’annuncio

Secondo quanto riferisce Repubblica oggi in edicola, il grande colpo dell’estate del Napoli di De Laurentiis sarà il rinnovo di contratto di Osimhen. Il presidente è pronto a fargli firmare un mega contratto per tenerlo in rosa anche in un prossimo futuro, visto che in questo finale di calciomercato è totalmente escluso che possa essere ceduto.

Repubblica parla di un annuncio che potrebbe arrivare da un momento all’altro e che sicuramente sarebbe un colpo importantissimo. Non un giocatore nuovo, ma poter blindare un fuoriclasse come Osimhen ha sicuramente la sua valenza.

Osimhen è già risultato decisivo nella prima partita di campionato, siglando una doppietta contro il Frosinone. La sua presenza nella squadra di Garcia è fondamentale.