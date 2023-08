Benitez su Gabri Veiga: ‘Offerta Al Ahli Cambia la Vita a Lui e Famiglia! È Giovane, Può Tornare in Europa…'” VIDEO

Rafa Benitez ha praticamente annunciato la cessione di Veiga all’Al-Ahli: “Offerta irrinunciabile che cambia la vita”.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Rafa Benitez, allenatore del Celta Vigo, ha annunciato praticamente la cessione di Gabri Veiga all’Al-Ahli. La trattativa per il trasferimento si è concretizzata a sorpresa proprio stanotte, con il Napoli che è stato beffato dal blitz saudita.

Gabri Veiga Ceduto Al Ahli

Durante una conferenza stampa, Benitez ha condiviso le sue riflessioni sulla cessione di Veiga, sottolineando come questa mossa cambierà la vita del giovane calciatore e della sua famiglia.

“Sicuramente non sarà del gruppo dei convocati perché emotivamente è molto difficile per un ragazzo della sua età gestire tutto e di più in una partita contro il Real Madrid,” ha detto Benitez. “La situazione del calciatore stesso è una situazione che cambia la sua vita e quella della sua famiglia. Cambia anche per lui e data la sua età può tornare a giocare in campionati più competitivi.”

Un’Opportunità per Veiga e la sua Famiglia

Benitez ha anche sottolineato che il trasferimento rappresenta un’opportunità non solo per Veiga ma anche per la sua famiglia. Ha citato l’esempio di Carrasco, che è andato in Cina e poi è tornato a giocare in Champions League, per dimostrare che l’Arabia non è solo un posto per veterani.

La Situazione del Mercato Celta

Parlando della situazione del mercato del Celta Vigo, Benitez ha espresso sorpresa per le limitazioni finanziarie del club, nonostante un’economia sana. Ha anche sottolineato che la vendita di giocatori come Veiga richiede l’adattamento di nuovi giocatori, il che può essere una sfida.