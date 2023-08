Ziliani distrugge Veiga: “Toni Kroos pone la lapide. Se questo era il dopo Zielinski, lunga vita a Piotr Zielinski “

Paolo Ziliani critica duramente la scelta di Gabri Veiga di trasferirsi all’Al-Ahli, citando il commento di Toni Kroos.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nel suo editoriale Paolo Ziliani elogia il commento di Toni Kroos che bolla come “imbarazzante” la scelta di Veiga di preferire l’Arabia al Napoli per soldi: “Kroos insegna il mestiere a giornalisti e commentatori”. Il giornalista elogia il comportamento di Zielinski.

Secondo Ziliani, Toni Kroos, il 33enne centrocampista tedesco del Real Madrid, ha scolpito e posato una lapide virtuale sulla decisione presa dal 21enne calciatore del Celta Vigo, Veiga, di scegliere la proposta degli arabi dell’Al-Ahli. Con una sola parola postata su Instagram, “Embarrassing” (imbarazzante), Kroos ha espresso il suo disappunto per la scelta di Veiga.

Il Giudizio di Kroos

Kroos, che ha vinto 5 Champions League, 6 titoli nazionali, 6 mondiali per club e un campionato del mondo con la Germania, non ha nulla di personale con Veiga. Tuttavia, come uomo di calcio che del calcio sa tutto, ha consegnato ai posteri il Giudizio con la G maiuscola su quella che considera una scelta sbagliata.

La Critica di Ziliani

Paolo Ziliani, noto commentatore, ha amplificato il commento di Kroos, definendo la scelta di Veiga una “follia” e una “stupidaggine”. Secondo Ziliani, Veiga ha rinunciato alla possibilità di diventare un futuro campione per concentrarsi sul proprio conto in banca.

La Legittimità della Scelta

Sebbene la scelta di Veiga sia legittima, per Kroos e Ziliani rappresenta un segno preoccupante per il calcio moderno. Kroos, che ha guadagnato somme enormi durante la sua carriera, ha voluto sottolineare che anche lui è stato una giovane promessa, ma ha scelto di scoprire quale destino il mondo del calcio aveva in serbo per lui.

Conclusione: Lunga Vita a Piotr Zielinski

Ziliani conclude il suo commento con un augurio a Piotr Zielinski, sottolineando che se la scelta di Veiga rappresenta il futuro del calcio, allora è meglio celebrare giocatori come Zielinski che scelgono percorsi di carriera più tradizionali e rispettati.