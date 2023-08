CorSport – Amrabat al Napoli, il colpo a sorpresa di De Laurentiis e Commisso

Sofyan Amrabat al Napoli, idea di calciomercato che stanno mettendo in piedi Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso.

Notizie Calcio Napoli – Sfumato Gabri Veiga, il Napoli pensa di poter fare ancora qualcosa a centrocampo. Un colpo importante last minute. Da ieri si fa insistentemente il nome di Amrabat, giocatore marocchino in forza alla Fiorentina. Il centrocampista dopo l’ottimo mondiale disputato in Qatar sembrava dovesse andare al Barcellona, poi le offerte non hanno mai soddisfatto la Fiorentina. Così Amrabat è rimasto a Firenze dove è fuori dal progetto.

Napoli su Amrabat

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa: “A proposito di situazioni in evoluzione, attenzione anche sugli sviluppi per Sofyan Amrabat, classe 1996, ormai ai margini della Fiorentina e che pare destinato verso la Premier. Il club viola non ha però ritenuto soddisfacenti le proposte fin qui arrivate ed ecco che gli ottimi rapporti fra Commisso e De Laurentiis potrebbero partorire una intesa volante. Il marocchino, tre anni fa, nonostante Napoli e Verona avessero un accordo di massima, preferì andare alla Fiorentina. Bisogna valutare cosa ne penserebbe il giocatore e con quale motivazioni arriverebbe“.

Amrabat per il Napoli sarebbe una soluzione di ripiego ma comunque di spesso, per dare quantità, qualità ed esperienza al centrocampo di Garcia.