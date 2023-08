Criscitiello accende il mercato: il Napoli prepara il grande colpo last minute

Secondo Michele Criscitiello il Napoli potrebbe piazzare un grande colpo last minute, citando Samardzic dell’Udinese come possibile obiettivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo è alle battute finali, e il Napoli potrebbe essere pronto a sorprendere tutti con un grande colpo last minute. Michele Criscitiello, giornalista di SportItalia, ha citato il club partenopeo nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, suggerendo un possibile interesse per Lazar Samardzic, attualmente all’Udinese.

Il Caso Gabri Veiga

La recente vicenda di Gabri Veiga, che sembrava destinato al Napoli ma finirà in Arabia Saudita, ha dimostrato l’ambizione dei club sauditi nel rendere il loro campionato sempre più competitivo. Questo è un segnale d’allarme per il calcio italiano, che deve stare attento a non perdere talenti emergenti.

Samardzic, l’Obiettivo del Napoli?

Criscitiello ha poi aggiunto: “Il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe chiudere un grande colpo magari alla fine del mercato: mi riferisco a Samardzic, calciatore ora in forza all’Udinese“. Il centrocampista era inizialmente legato a un trasferimento all’Inter, ma la trattativa non è andata a buon fine.

L’acquisto di Samardzic sarebbe un colpo notevole per il Napoli e potrebbe essere accolto con entusiasmo dal nuovo allenatore del club, Rudi Garcia. Il giocatore ha dimostrato le sue qualità all’Udinese e potrebbe essere una risorsa preziosa per il centrocampo azzurro.

Tifosi del Napoli in attesa

Con pochi giorni rimasti alla chiusura della sessione estiva del mercato, il Napoli potrebbe essere pronto a fare un’importante mossa. L’interesse per Samardzic è un segnale che il club è ancora attivo nel mercato e potrebbe avere delle sorprese in serbo.

I tifosi del Napoli sono in attesa di vedere se il club riuscirà a concludere questo affare entusiasmante. Un colpo last minute potrebbe infondere ulteriore ottimismo in una squadra che cerca di competere ai massimi livelli nella nuova stagione.

La finestra di trasferimento estiva è sempre piena di sorprese, e il Napoli potrebbe essere uno dei protagonisti di quest’ultimo atto. Gli occhi saranno puntati sul club partenopeo nei prossimi giorni, mentre il calciomercato entra nella sua fase finale.