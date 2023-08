SKY – “Veiga era un investimento, centrocampo ok: colpo rimandato a gennaio”

Secondo Sky Sport il Napoli non interverrà a centrocampo dopo il no di Veiga: Raspadori jolly, reparto coperto. Nuovo investimento rimandato a gennaio.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga, il Napoli cambia strategia nel calciomercato. Secondo Sky Sport 24, il club non intende muoversi a centrocampo e considera Raspadori come una soluzione jolly. L’attenzione si sposta ora sul rinnovo di Zielinski.

Veiga un Investimento, Non una Necessità

Luca Marchetti, nel corso di Sky Sport 24, ha riferito che il Napoli non intende muoversi a centrocampo dopo il rifiuto di Veiga. Il giocatore era considerato un investimento per il futuro, ma il club non sente l’urgenza o la necessità di cercare un altro centrocampista in questa finestra di mercato.

Raspadori Come Jolly

Il Napoli si sente abbastanza coperto nel ruolo di centrocampista, avendo anche Raspadori, che è stato utilizzato in quella posizione nel precampionato. La flessibilità di Raspadori come jolly offre al club ulteriori opzioni senza dover fare investimenti immediati.

Focus sul Rinnovo di Zielinski

Con il centrocampo considerato al completo, l’attenzione del Napoli si sposta ora sul rinnovo di Zielinski. Il giocatore ha recentemente rifiutato il campionato arabo, e il club ha fretta di chiudere il rinnovo. Questo rappresenta una priorità per il Napoli, che vuole assicurarsi la continuità del giocatore chiave.

L’importanza di Raspadori e Zielinski

Il mancato arrivo di Veiga ha portato il Napoli a riconsiderare la sua strategia nel calciomercato. Invece di cercare un sostituto immediato, il club ha deciso di concentrarsi sulle risorse esistenti e pianificare investimenti futuri con calma. La versatilità di Raspadori e l’importanza di Zielinski sono diventati i punti focali della strategia del club.

Questa mossa dimostra una visione a lungo termine da parte del Napoli, che sembra essere concentrato su una crescita sostenibile piuttosto che su acquisti impulsivi.

I tifosi del Napoli possono aspettarsi ulteriori sviluppi nelle prossime finestre di mercato, ma per ora, il club azzurro, secondo Marchetti, sembra soddisfatto della sua situazione a centrocampo.