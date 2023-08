Veiga a Parigi per le visite con l’Al-Ahli. L’agente ha pagato la famiglia per avere potere decisionale

Secondo i media spagnoli, Veiga si trova a Parigi per svolgere le visite mediche con l’Al-Ahli. Intanto i club finalizzano lo scambio di documenti.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Un nuovo aggiornamento di calciomercato sulla trattativa Gabri Veiga è stato svelato dal quotidiano online Noticias Celta. Secondo quanto riportato in Spagna, Gabri Veiga si trova attualmente a Parigi, dove è arrivato intorno a mezzogiorno per svolgere le visite mediche che sanzioneranno il suo trasferimento all’Al-Ahli, in Arabia Saudita.

Il Trasferimento in Arabia Saudita

Il centrocampista, che era stato vicinissimo al Napoli, sembra ora destinato a unirsi al club saudita. Il quotidiano della Galizia ha aggiunto ulteriori dettagli sulla trattativa, rivelando che l’agente di Gabri Veiga, Zahavi, ha pagato la famiglia del giocatore per avere il diritto al potere decisionale finale in relazione al suo trasferimento all’Al Ahli.

Scambio di Documenti in Corso

Nel frattempo, il club saudita sta ultimando lo scambio di documenti con il Celta Vigo per ufficializzare l’operazione. Dunque, Gabri Veiga sta per diventare ufficialmente un giocatore della Saudi Premier League.

Implicazioni per il Napoli

Questo sviluppo potrebbe avere implicazioni per il Napoli, che era interessato a Veiga. Con il trasferimento all’Al-Ahli ormai imminente, il club di De Laurentiis dovrà cercare altrove per rafforzare il proprio centrocampo.