Veiga, l’agente Zahavi: “Al-Ahli, non è ancora chiusa. Il Napoli non voleva pagare la clausola”

Pini Zahavi, agente di Veiga, ha dichiarato che l’accordo con l’Al-Ahli non è chiuso e si tratta ancora. Il Napoli non voleva pagare la clausola.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dalla Spagna, arrivano le prime dichiarazioni del super agente di Gabri Veiga, Pini Zahavi, ai microfoni di Radio COPE, che gettano luce sul mancato approdo del suo assistito in maglia azzurra. Zahavi ha rivelato: “Il Napoli non voleva pagare la clausola di rescissione. L’accordo con l’Al Ahli tuttavia non è chiuso. Stiamo ancora trattando“.

Le Commissioni: Il Problema Principale

Secondo fonti italiane, come Il Mattino, in realtà i motivi che avrebbero fatto saltare la trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri Veiga sono proprio le commissioni richieste dagli agenti. Questa situazione ha indispettito il presidente del Napoli, De Laurentiis, che ha scoperto il flirtare di Veiga con l’Al Ahli mentre cercava di risolvere i problemi dell’affare.

Le Richieste del Bonus alla Firma

Le richieste del bonus alla firma sono un altro aspetto che non ha aiutato a raggiungere l’accordo. Il Napoli non è contrario, ma vuole che i compensi ai manager siano a carico di chi cede. L’intesa tra il Napoli e il Celta c’è sul prezzo del cartellino, ma traballa per via di chi debba versare agli agenti un’ulteriore commissione per l’affare, più o meno 1.3 milioni di euro.

La Percentuale di Rivendita

Alla fine, è stata definita anche la percentuale di rivendita, con il Napoli che ha puntato i piedi sul 5% e il Celta che ha accettato dopo aver provato ad alzare il tiro. Tuttavia, l’affare sembra ancora lontano dalla conclusione.

Zahavi tiene aperta la pista Napoli

Il mancato trasferimento di Gabri Veiga al Napoli è un affare complesso e intricato, con molte parti in movimento. Le dichiarazioni dell’agente Pini Zahavi fanno intendere che,la trattativa non è tramontata. L’intesa col Napoli traballa per le commissioni, con gli azzurri irremovibili sul versarle al Celta e non agli agenti. Si attendono sviluppi, ma Zahavi tiene aperta la pista azzurra.