Raspadori cambio ruolo: farà il centrocampista, Lindstrom nel mirino del Napoli

Giacomo Raspadori cambia ruolo e diventa centrocampista, una mezz’ala dai piedi buoni per prendere il posto lasciato vacante da Gabri Veiga.

Notizie Calcio Napoli – L’idea di spostare Giacomo Raspadori a centrocampo non è nuova. Rudi Garcia ha provato Jack in quel ruolo per tutto il ritiro estivo. Da casa Napoli c’è la volontà di dare più spazio a questo giocatore costato 35 milioni di euro, ma che nella stagione dello scudetto non ha avuto un ruolo principale.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Garcia già dal ritiro lavora anche per adattare Giacomo Raspadori nel ruolo di mezzala, ecco che l’eventuale investimento delle ultime ore del Napoli potrebbe essere dirottato su un altro ruolo. E in questo caso il profilo che piace molto è quello dell’esterno offensivo danese Jesper Lindstrom, classe 2000, che gli azzurri hanno affrontato negli ottavi di Champions con l’Eintracht Francoforte“.