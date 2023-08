Annullata la Conferenza di Garcia, Alvino: “Nessun giallo e nessuna paura di parlare. Vi spiego”

Carlo Alvino ha spiegato i motivi che hanno portato ad annullare la conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia della sfida col Sassuolo.

CALCIO NAPOLI. La conferenza stampa dell’allenatore francese del Napoli, Rudi Garcia, prevista alla vigilia della seconda giornata di campionato contro il Sassuolo, è stata annullata. Il club campione d’Italia ha comunicato che l’evento non avrà luogo a causa di un problema tecnico, e bisognerà attendere il post partita contro il Sassuolo per le nuove parole di Garcia.

Reazioni sui Social Media

Immediatamente sui social si è scatenata una vera e propria bufera, con molti che hanno accusato la società di aver annullato la conferenza stampa per evitare di rispondere a domande scomode su Gabri Veiga, il calciatore recentemente trasferitosi all’Al-Ahli.

Intervento di Carlo Alvino

A fare chiarezza è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, che sui propri canali social ha spiegato il motivo per il quale la conferenza di Garcia è stata annullata:

“Una conferenza annullata per dei lavori in sala stampa non ultimati in tempo solo a Napoli diventa un giallo e argomento di discussione e critica. Rudi Garcia parlerà regolarmente prima del match alla Tv che detiene i diritti ed in conferenza stampa a fine partita.

Nessun giallo e nessuna “paura” di parlare dopo che è sfumato l’acquisto di Veiga. Ma a nuje ce piace accussì. Vero?”. Ha scritto Carlo Alvino.

Aspettative intorno al Napoli

L’annullamento della conferenza stampa di Garcia ha sollevato domande e speculazioni, ma sembra che la ragione sia puramente tecnica. Tuttavia, l’attenzione che l’evento ha ricevuto dimostra quanto siano alte le aspettative e le emozioni intorno al Napoli in questo momento cruciale della stagione. La squadra è sotto i riflettori, e ogni mossa viene analizzata e discussa. Sarà interessante vedere come Garcia e il club gestiranno la pressione nei prossimi giorni e settimane.