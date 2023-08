Napoli: il tweet a sorpresa che spiazza i tifosi

La SSCN di Aurelio De Laurentiis ha voluto fare gli auguri a Roberto De Simone, il tweet è stato commentato da decine di tifosi del Napoli.

“Il calcio Napoli, con in testa il Presidente Aurelio De Laurentiis, festeggia con gioia i 90 anni di Roberto De Simone, regista teatrale, compositore e musicologo italiano. De Simone, napoletano della Pignasecca, ha attraversato con la sua arte gran parte del secolo scorso e tutti gli anni di quello in corso. Viva Roberto De Simone. I nostri auguri più sinceri” questo il tweet apparso sul profilo ufficiale della SSCN.

In tanti hanno commentato negativamente, nonostante sia un semplicissimo tweet rivolto ad un grande regista partenopeo. I tifosi del Napoli, in ogni caso, non contestano l’iniziativa di rendere omaggio a De Simone, ma imputano alla SSCN la scarsa attività sul calciomercato. De Laurentiis si è fatto soffiare Gabri Veiga dagli arabi, cosa che proprio non è piaciuta ai tifosi napoletani, anche perché sarà difficile che la società possa fare qualche altro movimento in breve tempo.