CorrSport: Napoli Chiude il Mercato dei Centrocampisti, Niente Koopmeiners e Samardzic, Resta Gaetano

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dopo aver perso Gabri Veiga, attirato dai soldi degli arabi, il Napoli ha chiuso il mercato dei centrocampisti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha deciso di non fare altri colpi in questa posizione.

Il quotidiano scrive che i sei giocatori per allestire il gioco delle coppie saranno Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Cajuste, e Gaetano. Ognuno con le proprie caratteristiche, questi giocatori offrono una varietà di registi, mezze ali, e incursori.

Gabri Veiga, che avrebbe avuto la funzione del “valore aggiunto”, non è più disponibile, e il Napoli dovrà fare a meno del suo talento naturale.

Il leader nella lista dei desideri del Napoli era Teun Koopmeiners, per il quale il club era disposto a fare un sacrificio da 35 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa con l’Atalanta non è mai stata riaperta, e De Laurentiis si è arreso quando si è scontrato contro un muro.

Anche Samardzic e Lo Celso erano stati considerati, ma nessuno di loro sembra adattarsi perfettamente all’idea di calcio del Napoli.

Il sospetto, in questo weekend tormentato, è che non ci sia il tempo necessario per decidere altrimenti. Troppo tempo è stato sprecato nel tentativo di arrivare a Gabri Veiga, che poi è finito in Arabia.

Per non sprecare denaro semplicemente per il gusto di farlo, il Napoli potrebbe decidere di rimanere così, difendendo il proprio scudetto con un Ndombele in meno e un Cajuste in più. Il club si aggrapperà al nucleo assemblato nel recentissimo passato, lasciando a Gaetano la possibilità di provare a stupire insieme agli altri.