Gabri Veiga – De Laurentiis ha tirato troppo la corda con gli arabi: cosa è successo

Gabri Veiga non giocherà al Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha tentennato troppo per chiudere col Celta Vigo.

Notizie Calcio Napoli – L’affare Gabri Veiga brucia ancora molto in casa azzurra. Non si sa se il Napoli farà altri acquisti, si parla di un possibile arrivo di Amrabat, oramai ai margini del progetto Fiorentina. Ma sicuramente non sarebbe la prima scelta.

De Laurentiis ha atteso troppo: perché saltato Gabri Veiga

In tanto si stanno chiedendo le motivazioni per le quale la SSCN non ha chiuso l’affare col Celta Vigo. Ecco cosa scrive Corriere dello Sport: “Gabri Veiga era del Napoli (…) ma temporeggiare non è un esercizio utile in quest’epoca in cui esiste una concorrenza spietatamente ricca. L’Al Ahli ha spostato il mouse sulla scrivania della propria sede, è piombata improvvisamente e (?) inaspettatamente su Gabri Veiga, ha trovato gli argomenti giusti per convincere Pini Zahavi: con trentacinque milioni ha accontentato il Celta Vigo, al giovanotto dai piedi buonissimi ha garantito dodici milioni per cinque anni e a Micheli che ha avviato i dialoghi e a Chiavelli e De Laurentiis che sono subentrati dopo ha lasciato quell’insopportabile retrogusto amarissimo che demolisce un affare.

Le commissioni da concedere a chi l’assiste ed altri aspetti che hanno appesantito il negoziato, sino a concedere agli arabi la possibilità di intromettersi con una forza persuasiva che non è contrastabile, se non con la solerzia che non rientra tra le doti di Castel Volturno“.