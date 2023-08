Gazzetta: Il Napoli ci riprova per Lo Celso e Amrabat. De Laurentiis vuole un colpo di livello

Il Napoli sta ripensando seriamente a Lo Celso e Amrabat come colpi last-minute a centrocampo. De Laurentiis cerca il jolly nel finale.

CALCIOMERCATO NAPOLI.Il Napoli non getta la spugna dopo il mancato arrivo di Veiga e sta valutando alcune opzioni di livello per un ultimo grande colpo a centrocampo. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, due piste già sondate in passato sono tornate caldissime negli ultimi giorni di mercato: Lo Celso e Amrabat.

Nonostante numericamente la rosa sia completa, De Laurentiis vorrebbe regalare un ultimo jolly di qualità a Garcia per aumentare il tasso tecnico della mediana. Lo Celso era stato trattato oltre un mese fa, ma la richiesta di prestito del Napoli cozzò con la volontà di cessione definitiva del Tottenham. Ora però, con l’argentino ancora a Londra, si potrebbe tentare l’affondo last minute.

Stesso discorso per Amrabat, che nel 2020 preferì la Fiorentina al Napoli e ora è in uscita da Firenze. I buoni rapporti tra Commisso e De Laurentiis agevolerebbero la trattativa lampo. L’olandese garantirebbe fisicità e quantità al centrocampo partenopeo.

Rimane sfondo anche Lazar Samardzic dell’Udinese. ADL proverà fino all’ultimo a regalare un grande colpo in mediana ai tifosi azzurri.