La beffa di Gabri Veiga ha scatenato una reazione negativa dalla stampa del Nord, che tace sui debiti delle tre big dell’asse Milano-Torino.

CALCIO NAPOLI. Grande delusione in casa Napoli per l’addio a Gabri Veiga. Il calciatore era da settimane nell’orbita del club azzurro, ma nelle ultime ore si è inserito l‘Al-Ahli che ha deciso di pareggiare l’offerta dei partenopei. La stampa del Nord, invece di analizzare la situazione, ha scelto di irridere il Napoli, tacendo sui debiti delle tre grandi squadre del Nord.

Gli arabi hanno dimostrato di poter comprare tutto quello che vogliono, ma il Napoli ha anche dato prova di solidità economica. È stato l’unico club a non cedere alle mostruose proposte per Zielinski e Osimhen. Se l’offerta fosse stata recapitata ad una delle tre strisciate del Nord, complice la situazione finanziaria, che nessuno racconta, avrebbero venduto il giocatore e anche le mutande.

In Italia, da anni si racconta una cronaca farlocca fatta di un Sud miserabile e di un Nord ricco e produttivo. Lo scudetto del Napoli e la grande gestione economica del club di De Laurentiis smentiscono e sovvertono la favola nordista.

Veiga ha preferito 12 milioni netti per 5 anni, è un dato di fatto. Il suo agente lo ha utilizzato come strumento per fare soldi, fregandosene altamente della giovane età e del suo futuro. Le tre del Nord sono in una situazione economica non proprio florida, e questo è pure un fatto. Quindi, prima di attaccare il Napoli, bisognerebbe anche analizzare le situazioni, ci sono club “altolocati” che da anni sono diventati un cimitero per gli elefanti, qualcuno ha addirittura chiesto l’elemosina al PSG o similari mettendo in vetrina i migliori calciatori.

Questa situazione solleva domande importanti sul ruolo dei media nel calcio italiano. La stampa ha il dovere di fornire un’analisi equilibrata e imparziale, piuttosto che alimentare divisioni regionali.

Il caso Veiga ha dimostrato ancora una volta la complessità del mercato del calcio, dove gli interessi economici spesso prevalgono sulle scelte sportive. Il Napoli, pur deluso, ha dimostrato integrità e solidità, rifiutando di cedere ai ricchi arabi. La stampa del Nord, invece, continua a giocare un ruolo ambiguo, scegliendo di attaccare il Sud piuttosto che affrontare i problemi reali del calcio italiano.