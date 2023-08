Da Udine: Simone Pafundi al Napoli? Cessione Last Minute in Vista

L’Udinese potrebbe cedere il giovane talento Simone Pafundi al Napoli negli ultimi giorni di calciomercato. Si parla di 10 milioni più bonus.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo è sempre pieno di sorprese, e una delle storie più intriganti che emergono negli ultimi giorni riguarda Simone Pafundi, il talentuoso giocatore di proprietà dell’Udinese. Secondo l’edizione odierna de Il Gazzettino, il Napoli sta monitorando attentamente la situazione di Pafundi, con una possibile cessione last minute in vista.

La Situazione Contrattuale

Il contratto di Pafundi con l’Udinese scadrà il 30 giugno 2025. Se dovesse firmare il rinnovo, avrebbe buone possibilità di trovare adeguato spazio in campionato e anche nella prossima gara di Coppa Italia. Tuttavia, se non dovesse rinnovare, potrebbe trovarsi fuori dai piani dell’Udinese, come è successo in passato con altri giocatori.

L’Interesse del Napoli per Pafundi

Il Napoli ha mostrato un forte interesse per Pafundi, seguendo il talento già da diversi mesi. La squadra è intenzionata a investire su un giovane talento e vede in Pafundi una possibile aggiunta preziosa, specialmente alla luce della trattativa con Veiga.

Cifre e Dettagli dell’Affare

La cessione di Pafundi al Napoli potrebbe avvenire per una cifra intorno ai dieci milioni di euro, più una serie di bonus a medio e lungo termine. Questa struttura dell’affare garantirebbe all’Udinese un adeguato ritorno economico, specialmente se Pafundi dovesse esplodere sul palcoscenico più grande.

La Diplomazia in Gioco

Mentre la cessione al Napoli è una possibilità concreta, la diplomazia sta lavorando anche per convincere Pafundi a firmare un rinnovo con l’Udinese. La decisione finale potrebbe dipendere da vari fattori, tra cui le ambizioni del giocatore, le opportunità di gioco e le condizioni economiche dell’accordo.