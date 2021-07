Napoli, Luciano Spalletti è pronto per la nuova avventura in maglia azzurra. dopo due anni di stop l’ex tecnico di Roma e Inter ha voglia di vincere e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Spalletti ha fatto sapere a De Laurentiis che la rosa attuale è più che competitiva, ma le esigenze di bilancio spingono alcune scelte. Il tecnico è in continuo contatto con De Laurentiis e Giuntoli, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti avrebbe indicato tre giocatori.

“Spalletti ritorna dopo due anni di assenza dalla Serie A. L’ultima esperienza, all’Inter, l’aveva segnato parecchio, soprattutto per il caso Icardi. Ma, alla fine, era andato via lasciando in eredità la qualificazione alla Champions League. Ritorna con grande entusiasmo e con la consapevolezza di dover ridare entusiasmo a un ambiente deluso e contrariato per non aver raggiunto il traguardo del quarto posto. Ne ha di esperienza, l’allenatore toscano, per capire quanto sia importante portarsi dalla propria parte la considerazione dei dirigenti e dei tifosi. Lui è convinto di riuscirci, il Napoli gli piace così com’è, lo ritiene già competitivo per l’alta classifica. Qualcosa, in ogni modo, andrà fatta sul mercato”.

La Gazzetta aggiunge: “Spalletti è in continuo contatto con Cristiano Giuntoli e col presidente, coi quali sta studiando le strategie giuste per sistemare quelle poche carenze strutturali che richiedono un esterno sinistro mancino (Emerson Palmieri), uno o due centrocampisti (Grillitsch e Berge), ma questo dipenderà dalla permanenza o meno di Fabian Ruiz, e un difensore centrale (Senesi). Dopodiché il suo Napoli sarà pronto per sfidare le pretendenti allo scudetto. Fermo restando l’obiettivo principale che resta il ritorno in Champions League, come ha ammesso lo stesso presidente. Una condizione primaria, per provare a sistemare un po’ i conti, stravolti dalla pandemia“.