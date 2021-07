CORRIERE – Spalletti detta le regole: Le 5 priorità per rilanciare il Napoli

Luciano Spalletti detta 5 priorità per rilanciare il Napoli. Il tecnico di Certaldo sarà presentato oggi pomeriggio sarà ufficialmente presentato alla stampa al Konami Training Center di Castel Volturno. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Spalletti avrebbe indicato 5 priorità per rilanciare la squadra partenopea.

“La prima priorità indicata da Spalletti, è quella di blindare Lorenzo Insigne con il progetto tecnico. Il capitano verrà reso partecipe e messo al centro per farlo sentire più partecipe. L’altro obiettivo è quello di rilanciare Meret dopo l’alternanza con Ospina nella gestione Gattuso.

Stesso discorso vale per Manolas il quale verrà rigenerato. Infine gli altri due obiettivi sono: esaltare le caratteristiche di Osimhen facendo tornare in Champions League il Napoli per riequilibrare un bilancio che langue“.

Il tecnico oggi in conferenza stampa si presenterà alla città e ai tifosi. Spalletti parlerà degli obbiettivi e del progetto. De Laurentiis ha chiesto due cose: Far quadrare i conti e tornare in Champions.

