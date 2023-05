Il Napoli punta al bis: De Laurentiis ha dato una grande notizia

Dopo la vittoria del terzo scudetto, il Napoli si prepara a consolidare il proprio successo. De Laurentiis conferma Spalletti e i giocatori chiave, puntando a un nuovo trionfo nella prossima stagione.”

La vittoria del terzo scudetto del Napoli è ancora fresca, ma il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di fermarsi qui. Confermando l’allenatore Luciano Spalletti e i giocatori chiave della squadra, il club partenopeo punta a un nuovo trionfo nella prossima stagione.

Nonostante le reazioni contrastanti da parte delle tifoserie avversarie, De Laurentiis ha annunciato che il Napoli manterrà la stessa rosa, confermando anche calciatori come Lobotka, Anguissa e il capitano Di Lorenzo. L’unico interrogativo rimane il difensore Kim Min-jae, che ha una clausola rescissoria nel suo contratto.

Scudetto,il Napoli punta al bis: De Laurentiis conferma Spalletti e l’ossatura della squadra

Nelle sue dichiarazioni, De Laurentiis ha sottolineato l’importanza di mantenere i protagonisti che hanno portato al successo e di sostituire eventuali scontenti con nuovi entusiasti. Al momento, non si registrano calciatori in cerca di un cambio d’aria, ma è possibile che alcuni di loro vogliano chiarimenti sulle intenzioni di Spalletti per il futuro.

Tra i giocatori in scadenza ci sono Diego Demme, Piotr Zielinski e Hirving Lozano, ma non sembrano esserci segnali di malcontento. Altri calciatori, come Bereszyński, Zerbin e Ostigard, hanno avuto meno spazio del previsto e potrebbero richiedere un confronto. Simeone e Raspadori, invece, resteranno sicuramente a Napoli.

Il nodo principale riguarda il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in scadenza di contratto e corteggiato dalla Juventus. Tuttavia, anche in questo caso, è probabile che Giuntoli rimanga a Napoli.

De Laurentiis ai micrifoni di DAZN ha dato una grande notizia: Il Napoli punta a un nuovo scudetto e alla Champions”, sfruttando il momento di difficoltà economica di Inter e Milan e l’incertezza della Juventus legata all’inchiesta Prisma. Lazio, Roma e Fiorentina dovranno dimostrare di avere le risorse e i mezzi per competere con il Napoli, che intende aprire un ciclo vincente.

Il Napoli si prepara a consolidare il proprio successo e a puntare al bis nella prossima stagione. Con De Laurentiis che conferma Spalletti e l’ossatura della squadra, le avversarie dovranno fare i conti con un Napoli più ambizioso che mai.