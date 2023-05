Simeone: “Festa scudetto Napoli, una notizia mi fa rabbrividire”

Napoli è pronta per la festa scudetto, Nino Simeone chiede di potenziare il trasporto pubblico nel capoluogo campano.

Il consigliere comunale ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: “Ho richiesto esplicitamente in maniera formale di prolungare i servizi di trasporto su ferro durante la nottata fino alle ore 4.00, tra giovedì e venerdì. E la stessa cosa varrà anche per la domenica contro la Fiorentina. Purtroppo l’accordo è stato chiuso fino alle 2.00, valido però solo per la Linea 1 della Metropolitana. La Linea 2, la Cumana e la Circumvesuviana, invece, dovrebbero funzionare fino alla mezzanotte e questa notizia mi fa rabbrividire.

E come si fa in un’ora a far defluire tutte queste persone? Ne parlerò con il Sindaco e gli organi competenti, sono preoccupati. A Fuorigrotta ci si arriva soprattutto tra Linea 2 e Cumana, quindi si rischia davvero un grosso disservizio. E far muovere poi i pullman non risolverebbe il problema, visto il grande afflusso che ci sarà giovedì sera. L’area vesuviana e l’area flegrea rischiano dei disservizi pazzeschi. Speriamo nell’intervento di qualche dirigente di buon senso, visto che la disponibilità da chi di dovere ad allungare i servizi di certo non manca. I lavoratori e i sindacati sono disponibili a lavorare ad oltranza, ma attendono indicazioni dagli organi competenti“.