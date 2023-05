Festeggiamenti a Napoli: la risposta leggendaria di Troisi alle critiche – VIDEO

Festeggiamenti eccessivi per il terzo Scudetto del Napoli? Arriva la risposta leggendaria di Massimo Troisi alla critiche verso i napoletani.

Napoli e i suoi appassionati tifosi si trovano al centro di numerose polemiche a seguito dei festeggiamenti scatenati in città dopo la vittoria della squadra di calcio allenata da Luciano Spalletti per il terzo Scudetto della storia partenopea. Al solito, una serie di opinionisti da ogni angolo della penisola ha criticato la vivacità e l’entusiasmo dei napoletani, definendo eccessive le celebrazioni per lo Scudetto conquistato. Queste voci, che si sprecano dal Nord al Sud del Paese, invitano come al solito a concentrarsi sui problemi della città, sottovalutando l’importanza dello sport come momento di gioia e unione per la comunità.

SCUDETTO NAPOLI, FESTEGGIAMENTI ‘ECCESSIVI’: LA RISPOSTA ESILARANTE DI MASSIMO TROISI

Oltre alla noia e alle solite banalità dette da coloro che nascondono un razzismo latente e ripugnante, che purtroppo sembra non volersi dissolvere, emergono anche l’ignoranza e la mancanza di comprensione verso la città partenopea. Proprio in risposta a questa tipologia di persone, Massimo Troisi, straordinario attore, regista e intellettuale, diede un suo indimenticabile parere. Queste furono le sue parole: “C’è sempre la polemica di chi dice: ‘Ma come, con tutti i problemi che ci sono a Napoli, pensano solo al calcio? Allora siamo condannati a stare male?’. Come se fosse obbligatorio per noi vivere nel dolore. Eppure, nonostante le avversità, ci sono anche momenti di gioia, come quando il Napoli si trova in testa alla classifica. Accettiamo le cose negative, ma ogni tanto ci regaliamo anche qualche soddisfazione”.

Di seguito il video:

Le parole di Troisi, con la loro semplicità e profondità, pongono l’accento sulla possibilità di godersi la vita nonostante le difficoltà e invitano a non dimenticare che esistono anche momenti di gioia e gratificazione. Sono un richiamo alla necessità di bilanciare le preoccupazioni quotidiane con le passioni e gli interessi che ci fanno sentire vivi. I festeggiamenti dei napoletani per la vittoria del Napoli rappresentano un’occasione di condivisione e felicità, che non può essere negata o minimizzata.