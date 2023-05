CorSport – Scudetto Napoli esempio per il calcio, il modello De Laurentiis funziona

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis vince lo scudetto per la terza volta nella sua storia, grazie ad un modello societario economicamente sostenibile.

Sono cominciate le celebrazioni per il terzo scudetto del Napoli. Una festa cominciata al triplice fischio di Abisso al termine di Udinese-Napoli e che andrà avanti per tanti giorni. Ma c’è anche il momento delle riflessioni, come ad esempio sul modello societario e finanziario proposto da Aurelio De Laurentiis. Un modello economicamente sostenibile sotto ogni punto di vista. Un modello di calcio che deve far scuola.

Napoli, il terzo scudetto firmato De Laurentiis

Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi: “Lo scudetto di De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti, quello di un club divenuto esempio da esportazione, rappresenta la frontiera del football moderno, traccia un modello da imitare, straccia i luoghi comuni di questo microcosmo e contiene persino un messaggio di fiducia per chi voglia, un giorno, provare ad essere amabilmente rivoluzionario.

Lo scudetto del Napoli è un manifesto di managerialità, la sublimazione dell’idea di un allenatore e l’esaltazione di una squadra in cui il fenomeno è il gioco o le evoluzioni dei Kim e dei Meret, dei Di Lorenzo e degli Anguissa. Ma lo scudetto è orgogliosamente di Napoli, una tenera carezza prima che la festa diventi violenza per un doloroso attimo, con l’invasione di campo dei tifosi napoletani soffocata dall’irruzione degli ultras dell’Udinese e scene che intristiscono nell’anima“.

Lo scudetto del Napoli firmato da Aurelio De Laurentiis può aprire un nuovo ciclo per la squadra partenopea e per i tifosi. Ma può e deve rappresentare un modello di calcio sostenibile e competitivo che possa far crescere il movimento italiano.