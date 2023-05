Saviano: “Napoli unisce tutti. De Laurentiis ha un merito unico, vi spiego”

Roberto Saviano parla del terzo scudetto del Napoli: “Questa squadra unisce veramente tutti i tifosi in una città non sempre unita“.

Lo scrittore ai microfoni di Radio Rai ha commentato la vittoria del titolo del Napoli: “In questa città c’è la bellezza di giocare a pallone, è gioco vero, si torna ragazzini, vivi di emotività, ti arrabbi. La forza di questa squadra e di questa città, è che fa diventare noi. Quando gioca il Napoli si è uniti, i tifosi si compattano con questa squadra, c’è veramente la sensazione che possa vincere“.

Poi Roberto Saviano aggiunge: “Va dato atto ad Aurelio De Laurentiis che è riuscito a vincere combattente il sistema camorristico allo stadio, non ha svenduto il Napoli a fondi dove non si sa da dove arrivano i soldi.

La morte di Maradona è come se avesse chiuso una pagina e si dovesse ricominciare. Per me aver visto Maradona è stato un piacere unico. Ma ora c’è una nuova riscoperta, adesso invece c’è una squadra che vince, una squadra del sud che vince lo scudetto dopo che le nuove generazioni hanno praticamente visto sempre vincere le squadre del Nord Italia“.