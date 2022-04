Napoli-Roma: due ballottaggi per Spalletti

Luciano Spalletti decide la formazione del Napoli da schierare con la Roma, sfida scudetto che si gioca alle ore 19.00 allo stadio Maradona. Nella probabile formazione del Napoli attualmente ci sono due dubbi, ma anche tante certezze. La prima è sicuramente quella del ritorno da titolare di Frank Anguissa, che ha scontato la giornata di squalifica. Ora però il Napoli ha altri due diffidati, tra cui Koulibaly.

Sicuramente ci sarà di nuovo Zanoli al posto di Di Lorenzo che non sarà tra i convocati, ma rientrerà per Empoli-Napoli.

I ballottaggi nella formazione del Napoli di oggi sono due: uno a centrocampo con Zielinski, Elmas e Fabian Ruiz che si giocano un posto da titolare. Attualmente il polacco è in vantaggio su tutti. Spalletti in conferenza stampa ha avuto ottime parole per Zielinski. Altro dubbio è quello di Lozano o Politano sulla fascia destra d’attacco. Il messicano viene dato da tutti in netto vantaggio sull’italiano. Per il resto tutto confermato con la Osimhen e Insigne ancora titolari. A centrocampo più che confermato Lobotka. Mentre in difesa ci sono, oltre a Zanoli, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui. In porta recupera Meret ma va in panchina, il titolare sarà ancora Ospina.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano (Lozano), Zielinski (Fabian) (Elmas), Insigne; Osimhen All. Spalletti.

Probabile formazione Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.