Insultato Patrick Zaki, la risposta ai tifosi della Juve è da applausi

Patrick Zaki è stato insultato dai tifosi della Juventus dopo un suo commento sulla doppia espulsione ai danni del Bologna nel match con i bianconeri. L’attivista per i diritti civili, ingiustamente arrestato per 22 mesi in Egitto, aveva semplicemente commentato Juventus-Bologna sui social. Il commento di Patrick Zaki ha scatenato una marea di insulti di tifosi juventini, che hanno usato parole vergognose contro Zaki. Un atteggiamento davvero assurdo quello di una parte del popolo bianconero, che può essere solo condannato.

Juve-Bologna: la risposta di Zaki

Patrick Zaki ha deciso di rispondere a quegli insulti e lo fa fatto scrive un messaggio su Facebook.

Ieri ho deciso di commentare la partita tra Bologna e Juventus, dicendo qualcosa che credo sia molto normale tra i tifosi di calcio di tutto il mondo. Mi sono trovato di fronte a decine di insulti e aggressioni, fino all’odio. Non mi dispiace avere regolarmente discussioni accese con i tifosi di diverse squadre, amo il calcio e apprezzo questo tipo di divertimento. Tuttavia, quando ho scoperto che la gente sperava che io tornassi in prigione e fossi messo a tacere, mi ha davvero colpito come il discorso d’odio possa essere innescato così facilmente. Sinceramente non capisco come questa escalation sia stata così rapida e perché dopo due anni di silenzio, vengo attaccato dalle stesse persone che una volta mi sostenevano, solo perché ho detto la mia opinione sulla partita.

Zaki ha poi aggiunto di non voler offendere nessuno.