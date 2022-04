Napoli attenti alla squalifica: due giocatori in diffida

Il Napoli nella sfida con la Roma dovrà stare attento anche ai diffidati: Demme e soprattutto Koulibaly sono a rischio squalifica. Se i due giocatori dovessero essere ammoniti allora dovranno saltare la sfida Empoli-Napoli. Il pericolo più grande è rappresentato da Koulibaly che giocherà sicuramente titolare con la Roma, il suo ruolo lo porta a dover commettere più falli quindi un cartellino giallo è sempre possibile. Demme, invece, parte dalla panchina, ma potrebbe subentrare a gara in corso.

Dunque anche l’arbitro giocherà un ruolo fondamentale in Napoli-Roma. Tutti quanti si ricordano della squalifica ingiusta a Osimhen contro l’Atalanta, un cartellino giallo che gli ha fatto saltare la sfida di Bergamo. Ora si spera che Di Bello, designazione molto contestata, non commetta un errore simile. Il Napoli in panchina ha Juan Jesus che ha sempre sostituito egregiamente Koulibaly, ma dover rinunciare al difensore senegalese non è mai facile. Per il resto il Napoli non ha altri calciatori in diffid. Inoltre per la gara con l’Empoli può recuperare anche Di Lorenzo, che già spera in una convocazione con la Roma.