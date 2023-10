Napoli-Real, De Laurentiis versa 13mila euro al Comune: Il motivo

Per Napoli-Real Madrid, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dovrà versare 13.600 euro al Comune.

CALCIO NAPOLI. In occasione della partita Napoli-Real Madrid di questa sera al Maradona, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis sarà costretto per la prima volta a versare una somma al Comune di Napoli.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, De Laurentiis dovrà pagare 13.600 euro per coprire le spese relative al piano di gestione del deflusso del pubblico e della viabilità messo in atto dalla polizia municipale.

È la prima volta che il patron del Napoli si trova a dover contribuire economicamente ai costi sostenuti dal Comune per garantire l’ordine pubblico in occasione di una partita casalinga degli azzurri.

La richiesta arriva direttamente da Palazzo San Giacomo, che ha quantificato in 13.600 euro la spesa per il dispiegamento della polizia municipale necessario per gestire l’afflusso dei tifosi allo stadio Maradona per la sfida di Champions League.

Si tratta di una novità assoluta nel rapporto tra il club di De Laurentiis e l’amministrazione comunale, che non aveva mai prima d’ora previsto una compartecipazione economica alle spese da parte della società calcistica.

In questo caso l’eccezionalità dell’evento Napoli-Real Madrid ha indotto il Comune a chiedere un contributo al Napoli, che per la prima volta si è trovato costretto a mettere mano al portafoglio.