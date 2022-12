Lo Monaco consiglio al Napoli: “Raskin fortissimo” – Video

Pietro Lo Monaco dà un consiglio al Napoli, infatti dichiara che Raskin è fortissimo e potrebbe essere un sostituto di Lobotka

La posizione di Diego Demme lascia ancora dubbi nel Napoli. Il team azzurro sarebbe ben contento di avere in rosa il calciatore italotedesco che sta riflettendo sul suo futuro. Se da una parte l’ex Lipsia vorrebbe restare con l’intento di coronare il sogno scudetto, dall’altra sono forti le tentazioni per trovare una nuova destinazione in cui giocare di più. Fino ad ora, infatti, Luciano Spalletti lo ha utilizzato con il contagocce ragion per cui sta pensando di lasciare Napoli.

Pietro Lo Monaco ritiene che Raskin ha le qualità per sostituire Demme in caso di partenza

Chi potrebbe essere il sostituto? Questa è la domanda che si pongono i tifosi azzurri ed anche gli addetti ai lavori. A dare un consiglio al Napoli è il direttore sportivo ex Catania Pietro Lo Monaco che, ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, dichiara: “C’è questo ragazzo che gioca nello Standard Liegi che potrebbe fare al caso del Napoli. Si chiama Nicolas Raskin, è di passaporto belga ed è un 2001. E’ fortissimo ed in più è in scadenza, per cui sarebbe un bel colpo”. Nei giorni scorsi sia la Salernitana che la Fiorentina hanno chiesto informazioni su di lui.

Immediatamente Valter De Maggio ha mandato un messaggio all’entourage di Giuntoli che ha risposto: “Ragazzo interessante ma al momento non è un nostro obiettivo“.