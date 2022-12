Criscitiello: “Giuntoli il miglior ds. Gli altri sono ‘yes man’, ‘si padrone’, mentre lui…

Michele Criscitiello ritiene che Cristiano Giuntoli è il miglior ds mentre gli altri sono ‘yes man’ e ‘si padrone’

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, senza peli sulla lingua rivela che il miglior direttore sportivo in Italia è Cristiano Giuntoli. Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il giornalista ha evidenziato sul ds del Napoli: “Cristiano Giuntoli è veramente il direttore sportivo 2.0, uno che sa fare molto bene il suo lavoro. Io in passato l’ho anche criticato, ma adesso bisogna soltanto complimentarsi per le sue intuizioni. Lavora sul campo, vede da vicino i calciatori e poi li va a scovare e prendere. E’ il migliore nel suo ruolo, il direttore sportivo per eccellenza per me”.

Criscitiello ritiene che il taccuino di Giuntoli sembra l’agenda della Meloni

Criscitiello ha poi proseguito: “Cristiano ha avuto coraggio ed attributi a prendere dei calciatori. Lui viene messo nelle condizioni di lavorare. Oggi ci sono troppi “yes man”, “si padrone”, e pochi direttori sportivi. Mi chiedo come faccia a stare a casa uno come Gianluca Petrachi, è vergognoso che uno come lui stia a casa”.

“Oggi ci sono troppi intermediari che vogliono fare i direttori sportivi. Voglio dire una cosa, il taccuino di Giuntoli sembra l’agenda della Meloni, ha tanti di quei nomi in lista…”. Conclude il giornalista.