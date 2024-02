Napoli Pianifica il Futuro: Occhi su Vladyslav Vanat, Potenziale Erede di Osimhen

Il Napoli su Vladyslav Vanat. Il gioiello della Dynamo Kiev è valutato tra 15-20 milioni di Euro.

Mentre il calciomercato continua a muoversi in maniera incessante, il Napoli sembra aver già le idee chiare riguardo al potenziamento del proprio attacco. Il club azzurro si sta orientando verso un nuovo nome che risuona nell’ecosistema calcistico internazionale: Vladyslav Vanat, gioiello della Dynamo Kiev.

La Rivelazione di Morabito su Vanat al Napoli

In un’epoca in cui il mercato del calcio è in costante ebollizione, Vincenzo Morabito, noto agente FIFA, ha condiviso alcune riflessioni che potrebbero interessare da vicino gli appassionati del Napoli. In un’intervista esclusiva con ‘Chiamarsi Bomber’, Morabito ha delineato lo scenario attuale e futuro degli attaccanti che orbitano intorno al club partenopeo.

Osimhen Potrebbe Salutare Napoli

La discussione si è accesa quando il discorso è caduto su Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che, secondo Morabito, potrebbe essere al centro di un importante trasferimento estivo. “Media inglesi sono sicuri che Osimhen sarà il successore di Mbappé al PSG? Non è un mistero che Osimhen piaccia al PSG,” ha dichiarato Morabito.

Vanat: Un Nuovo Talentino per il Napoli?

Ma è il giovane Vladyslav Vanat a rubare la scena. Attaccante centrale, nato nel 2002 e alto 1,82m, Vanat si sta imponendo come una delle stelle più luminose della Dynamo Kiev. Gli scout del Napoli, sempre alla ricerca di talenti emergenti, lo hanno già messo sotto osservazione.

Una Valutazione da Capogiro

“Mi aspetto una sorpresa da parte del Napoli, so che è attivo in Ucraina, piace un centravanti della Dinamo Kiev, Vladyslav Vanat valutato 15-20 milioni di euro, ha rivelato Morabito, suggerendo che il club azzurro potrebbe presto fare una mossa concreta per assicurarsi Vladyslav Vanat.