LDT: Napoli penalizzato, patto tra le quadre del Nord. Tra Inter e Juve è successa una cosa incredibile

Juventus-Inter, è stata una partita destinata a far discutere, alcuni tifosi azzurri hanno scritto alla nostra redazione.

LDT – Lettere dai tifosi. Juventus-Inter, sta facendo molto discutere. Alla fine a spuntarla ai supplementari è stata la squadra di Simone Inzaghi che ha vinto la Coppa Italia, lasciando dunque i bianconeri a zero tituli. Tra i protagonisti del match sicuramente anche l’arbitro Valeri . Gli arbitri con le loro “sviste” hanno finito per condizionare il campionato. Tra le squadre più penalizzate c’è sicuramente il Napoli, come hanno sottolineato alcuni tifosi azzurri che hanno scritto alla nostra redazione.

“Salve Direttore e prima di tutto complimenti per il sito, una perla nel desolato panorama giornalistico napoletano. Oramai siamo un’informazione da 58mo posto nel mondo per libertà di stampa e nessuno si preoccupa. L’informazione calcistica è solo una sfaccettatura del grave problema mediatico italiano senza confronti e contraddittorio come dimostrano i programmi sportivi della Rai e Mediaset. Nel calcio tutto gira intorno all’Asse Milano – Torino che continua a spartirsi scudetti e trofei come se Calciopoli non fosse mai esistita. Piangono Milano e Torino sostenuti da una fanfara mediatica di primo livello, ma a Napoli c’è una classe giornalistica inadeguata per una squadra che da decenni ha conquistato il panorama internazionale. Non riusciamo a comprendere gli sperticati attacchi che i media napoletani rivolgono contro De Laurentis e nemmeno ci spieghiamo come i tifosi si facciano coinvolgere in questa strumentale polemica. De Laurentis avrà pure mille difetti ma è in dubbio che mai in 100 anni storia il Napoli abbia conosciuto tanta rilevanza calcistica a livello mondiale”.

Tra Inter e Juve è successa una cosa incredibile

“Ci provassero questi giornalisti a combattere contro l’Asse Milano – Torino che neanche le vicende Calciopoli ha scalfito. Ma non hanno visto come Valeri ha consegnato la Coppa Italia all’Inter? Ma non hanno visto che la Juventus incredibilmente non si è lamentata? Questi giocano oggi a me e domani a te ma a perdere è sempre il SUD. Qui a Napoli esiste una cultura colonialistica che dall’interno spegne ogni spirito di rinascita e rimonta. I migliori allenatori al mondo (Ancelotti e Benitez) diventano persino dilettanti allo sbaraglio nei palinsesti televisivi di personaggi che i giornali non li potrebbero nemmeno vendere per la tanta incompetenza che li accomuna. Adesso attaccano anche Spalletti dopo aver ignorato tutte le nefandezze arbitrali compiute contro la squadra azzurra che voi avete ampiamente documentato. Provino loro a vincere contro i Valeri e i Di Bello. Abbiamo una squadra internazionale grazie a De Laurentis ma un’informazione inadeguata nel sostenerla”.

Pasquale R., Nicola S., Vincenzo l., Gennaro P., Gaetano L.