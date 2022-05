Napoli su Icardi, lascerà sicuramente il PSG

Calciomercato Napoli con le ultime notizie che avvicinano Mauro Icardi del PSG al club di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore argentino oramai è ai margini del club francese ed a fine stagione andrà via, anche se ha un contratto ancora fino al 2024. Ma L’avventura in Francia per Icardi è arrivata al capolinea, anche perché oramai il giocatore sembra più una star da gossip che un giocatore di calcio e quindi ha bisogno di trovare nuovi stimoli. Inoltre il Psg sta trattando altri calciatori e non lo prende più in considerazione.

Icardi potrebbe trovare nel Napoli una piazza per rilanciarsi e secondo il giornalista turco Ekrem Konur il club azzurro ci pensa seriamente. Icardi ha 29 anni quindi è ancora nel pieno della maturazione calcistica, ma in questa stagione ha realizzato solo 5 gol in 30 presenze con il Psg. De Laurentiis per Icardi ha fatto un tentativo in passato, quando l’Inter fece una maxi plusvalenza cedendolo al club francese. Ora il valore di Icardi è crollato a picco e secondo le ultime notizie può essere acquistato per meno di 30 milioni di euro. In Italia piace anche alla Lazio, ma il problema reale è l’ingaggio di Icardi che attualmente percepisce 9,6 milioni di euro a stagione. Ovvero una cifra impossibile sia per il Napoli che per la Lazio.