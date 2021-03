(Lettera del tifoso). Riceviamo e pubblichiamo una lettera di alcuni tifosi del Napoli che hanno lamentato alcuni torti arbitrali subiti dalla squadra partenopea. I tifosi si sono focalizzati soprattutto su alcuni media rei di sminuire i torti subiti dal Napoli.

Gent. Sig. Direttore, possibile mai che una metropoli come Napoli debba avere una classe giornalistica che rema sempre contro? Leggiamo spesso il suo giornale on line e dobbiamo riconoscere che siete ormai l’unica goccia d’acqua in un deserto infinito. Siete stato l’unico ad evidenziare gli scandalosi arbitraggi subiti dal Napoli in questa stagione.

Siete stato l’unico ad evidenziare lo scandaloso arbitraggio di Marini in Sassuolo – Napoli. Fosse successo alla Juventus si sarebbe scatenato l’inferno. Zampini e Zuliani sarebbero comparsi in ogni tv e a Chirico sarebbero cresciuti i capelli. Qui da noi hanno attaccato la squadra e Gattuso elargendo consigli e tecniche di gioco di ogni genere.

Succede solo a Napoli! A Torino e a Milano non accade mai. Abbiamo una squadra internazionale ed un apporto giornalistico praticamente inesistente. A Milano hanno fatto fuoco e fiamme per un rigore negato a Perisic e nessun giornalista di Milano ha attaccato Conte perché ha pareggiato con un gran Parma.

A Torino nessuno ha lodato la Fiorentina per aver dominato la Juventus ma i giornalisti piemontesi si sono stracciati le vesti e strappati i capelli per l’arbitro La Penna. Quale gioco ha la Juventus che vince contro lo Spezia soprattutto per i demeriti arbitrali di Sacchi? Qui da noi si criticano i Benitez e gli Ancelotti ma a Torino nessuno osa criticare il maestro Pirlo.

Siamo sconfortati da questo modo di fare giornalismo. Non è possibile che si vada in Tv solo per denigrare una realtà ed un patrimonio meridionale. Noi che abbiamo i capelli bianchi ricordiamo che anche ai tempi del Napoli di Maradona vigeva l’insofferenza mediatica nostrana contro la squadra azzurra. Siamo una colonia, purtroppo!

Pasquale C., Franco R., Simone E., Nicola C., Giuseppe E., Salvatore D., Gaetano F.