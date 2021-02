Allo Stadio Vigorito di Benevento uno striscione per Maradona

Uno striscione in onore di Diego Armando Maradona è apparso all’esterno dello stadio Vigorito di Benevento.

Il dio del calcio Diego Armando Maradona viene onorato a Benevento con uno striscione apparso all’esterno dello stadio Vigorito. Una mega scritta : “Immortale icona, onore Maradona” è apparsa all’esterno dello stadio sannita. Il riconoscimento per una leggenda assoluta del calcio mondiale, che ha lasciato ricordo indelebili non solo nei tifosi delle squadre in cui ha militato, ma anche in tutti coloro che amano il calcio e non solo. La dimostrazione sono gli attestati di stima che sono arrivati dopo la morte del Pibe de Oro.

Lo striscione per Maradona allo stadio Vigorito di Benevento è sicuramente un grande gesto da parte di una tifoseria ed una società che merita la piazza della Serie A, per la correttezza e la caparbia che mette sul campo e e nella gestione. Oggi il Napoli di Gennaro Gattuso, che resta ancora in silenzio stampa, è riuscito a ritrovato la vittoria proprio contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Gli azzurri si sono riusciti ad imporsi per 2-0 sul Benevento grazie ai gol di Mertens e Politano. Peccato per l’ingenuità nel finale di Koulibaly che si è fatto espellere e salterà la sfida con il Sassuolo.