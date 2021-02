VIDEO – I gol Napoli-Benevento 2-0, Serie A 2020/2021

Il video dei gol di Napoli-Benevento 2-0

Allo stadio Diego Armando Maradona gli azzurri vincono la quarta consecutiva in casa grazie ai gol di Mertens al rientro dopo l’infortunio e di Politano col giallo per una deviazione fortuita e forse di mano. Espulso nel finale Koulibaly.

Gli azzurri hanno fatto sempre la partita, con facilità nel primo tempo quando hanno messo le tende davanti all’area del Benevento aspettando solo l’occasione giusta per sbloccare. Dopo i tentativi da fuori di Fabian Ruiz, Zielinski e Mertens, è stato lo stesso belga ad aprire le danze con una deviazione sotto misura su un tiro cross di Ghoulam. Inzaghi (in tribuna perché squalificato) ha visto il primo tiro in porta della squadra dopo quasi 40 minuti di gioco, quando Meret si è opposto con attenzione a Depaoli.

Il video dei gol di Napoli-Benevento 2-0

Il goal di Mertens. L’affondo decisivo che stappa il risultato arriva al 34′, con il tocco decisivo di Mertens su suggerimento dalla sinistra di Ghoulam e un errore di Foulon, che dimentica totalmente il fuorigioco.

POLITANO RADDOPPIA



I video dei goal di Napoli-Benevento, si concludono con la rocambolesca rete di Politano, che ha insaccato con un tocco fortuito di spalla su cross di Insigne. Nonostante l’espulsione nel finale di Koulibaly, Gattuso è riuscito a gestire il risultato senza problemi e può alla fine essere soddisfatto per la risposta della squadra. Dopo aver applaudito i rientri di Mertens e Ghoulam, l’allenatore ora aspetta Osimhen, Lozano, Petagna e Manolas.