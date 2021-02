Il Napoli vince col Benevento: ma è ancora silenzio stampa

Il Napoli ancora in silenzio stampa, nessun tesserato della SSCN si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo la vittoria col Benevento.

Nemmeno la ritrovata vittoria ha fatto interrompere il silenzio stampa del Napoli in campionato. Gattuso aveva parlato in Europa League, dove è praticamente impossibile non presentarsi ai microfoni. In Serie A, invece, gli azzurri scelgono ancora di non presentarsi davanti ai giornalisti. Quindi né Gattuso né altri tesserati hanno potuto esprimere la propria opinione dopo la vittoria con il Benevento. Non si potrà sapere nemmeno qualcosa in più su Dries Mertens, uscito dal campo con una vistosa fasciatura e la borsa del ghiaccio.