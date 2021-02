Mertens abbraccia Starace: il gesto per un evento speciale

Dries Mertens ha abbracciato Tommaso Starace dopo il gol messo a segno contro il Benevento, un gesto speciale per il magazziniere.

L’abbraccio tra Dries Mertens e Tommaso Starace è avvenuto non solo per festeggiare il gol del belga, ma anche perché oggi è il compleanno dello storico magazziniere del Napoli. Il rapporto tra Mertens e Starace è solido e va avanti da anni. Tantissimi sono i filmati che li ritraggono insieme negli spogliatoi, tra scherzi ed una buona tazza di caffè che il magazziniere non fa mai mancare. Tanti sono i calciatori che gli sono affezionati, ma con Ciro Mertens il rapporto è diventato sempre più speciale.

L’abbraccio dopo il gol tra Mertens e Starace non fa altro che consolidare un rapporto che è sicuramente positivo per tutto il gruppo. Soprattutto in questo momento di difficoltà è importante per la squadra avere dei momento di distrazione e di goliardia. La speranza è che dopo la vittoria con il Benevento il Napoli possa ritornare ad un periodo più positivo. Non c’è comunque tanto tempo per godere della vittoria dato che mercoledì prossimo c’è il turno infrasettimanale ed il Napoli dovrà giocare fuori casa con il Sassuolo di Roberto De Zerbi.