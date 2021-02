Mertens esce dal campo, l’immagine che preoccupa i tifosi

Dries Mertens è uscito dal campo con un vistosa fasciatura ed il ghiaccio alla caviglia sinistra, la stessa infortunata contro l’Inter.

Notizie Calcio Napoli – La caviglia di Dries Mertens tiene in ansia i tifosi del Napoli che con il Benevento hanno ritrovato il belga titolare. Mertens ha segnato anche un gol con i sanniti, ma durante uno scontro di gioca ha poggiato male la caviglia a terra e si è rialzato dopo poco anche se sembrava molto sofferente. Il belga ha continuato a correre, poi è stato sostituito anche a causa dell’ingenuità di Kalidou Koulbaly che è stato espulso. A fine partita le telecamere di Sky hanno inquadrato Mertens che usciva dal campo con una fasciatura ed il ghiaccio proprio sulla caviglia sinistra, la stessa che si era infortunato con l’Inter e che l’ha tenuto fuori dai campi di gioco per tanto tempo.

Il recupero di Mertens per il Napoli è importantissimo, soprattutto in questo momento in cui Petagna e Osimhen sono fuori per infortunio. Non è ancora chiaro quando il nigeriano potrà rientrare sul terreno di gioco dopo il trauma cranico. Lo staff medico del Napoli vuole andarci cauto, anche perché l’infortunio è molto delicato e non si può rischiare la salute dal calciatore.