Roma lungo stop per Veretout: salta la sfida col Napoli

Jordan Veretout salta la sfida col Napoli, il centrocampista ha subito un infortunio, gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore.

La Roma perde un pezzo importante per il suo campionato e per la sfida con il Napoli, Veretout resterà fuori circa un mese a causa di una lesione al flessore della coscia destra. Gli esami a Villa Stuart hanno confermato che il problema per il centrocampista francese è grave e dovrà restare a lungo fuori dai giochi. Veretout si era infortunato nella gara con la Fiorentina. Una vera e propria tegola per Fonseca, dato che il tecnico della Roma punta moltissimo sul centrocampista.

Veretout non giocherà contro il Napoli, società che già nel calciomercato estivo lo aveva cercato più volte. Si era parlato insistentemente di un suo arrivo in maglia azzurro quando c’era in ballo l’affare che avrebbe portato Milik alla Roma. L’accordo sembrava davvero vicinissimo, anche perché l’attaccante polacco era in uscita e la Roma spingeva per portarlo a Trigoria al posto di Dzeko promesso alla Juve. Alla fine non si fece più nulla e Veretout è diventato un pilastro della Roma di Fonseca, che ora perde un pezzo molto importante per il suo campionato e per la corsa alla Champions League. Corsa a cui partecipa anche il Napoli di Gennaro Gattuso, anche se l’andamento della formazione azzurra è molto altalenante.

La sfida tra Napoli e Roma è in programma il 21 marzo ma Veretout per quella data non ce la farà a recuperare. Per entrambe le squadre è una partita fondamentale, che può dire molto sulla possibilità di continuare a credere in un piazzamento Champions League per la prossima stagione. Piazzamento che significa tanto in termini di prestigio, ma anche in termini economici, ancora più importanti in un momento di crisi in cui mancano anche gli introiti dei botteghini.