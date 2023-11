Napoli, Osimhen carico: il discorso di Mazzarri, l’agente e il rinnovo

Victor Osimhen pronto a riprendersi il Napoli sotto la guida di Walter Mazzarri, incontri strategici e aspettative per il futuro.

Notizie calcio Napoli – Dopo un avvio di stagione turbolento sotto la guida di Garcia, Victor Osimhen si prepara a riprendere il suo posto nel Napoli sotto la nuova guida tecnica di Walter Mazzarri. Con solo sei gol all’attivo e una serie di complicazioni, tra cui un rapporto difficile con l’ex allenatore , problemi extra campo e un infortunio, Osimhen è ora focalizzato sul suo rientro.

Il Ritorno in Campo di Osmhen

Il centravanti nigeriano punta a tornare per la partita contro l’Atalanta, ma la sua condizione sarà valutata giorno per giorno. La ripresa fisica dopo l’infortunio è cruciale per mettersi a disposizione di Mazzarri, che vede in Osimhen una figura chiave per rivitalizzare la squadra. Mazzarri, che in passato ha contribuito all’ascesa di Edinson Cavani a Napoli, spera di ottenere lo stesso impatto con Osimhen.

Un Nuovo Inizio con Mazzarri

Durante un allenamento congiunto con la Juve Stabia, Mazzarri e Osimhen hanno avuto l’opportunità di parlare a lungo, delineando strategie e obiettivi futuri. Inoltre, Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, è stato presente al Konami Training Center di Castel Volturno per discutere le tensioni degli ultimi mesi e incontrare Mazzarri, un passo importante per il futuro di Osimhen al Napoli. Tuttavia, la questione del rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2025, rimane in sospeso, con poche speranze di riaprire le trattative nel breve termine.

Osimhen si Riprende il Napoli

Questo periodo rappresenta un momento cruciale per Osimhen e il Napoli. Con il nuovo allenatore e il rientro dell’attaccante, ci sono aspettative elevate per un rilancio della squadra. La gestione di Mazzarri e il recupero di Osimhen saranno determinanti per le sorti del club nella stagione corrente e oltre.

